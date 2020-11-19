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«Не пахло коньяком»: Галкин посмеялся над рыжим «Иванушкой» и его двойником
Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

«Не пахло коньяком»: Галкин посмеялся над рыжим «Иванушкой» и его двойником

Виктория Федотова

Звезды

Вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что никогда не пользовался услугами двойника на сцене. Однако он участвовал в шоу двойников и познакомился с мужчиной, который очень на него похож.

— Реально чувак из Кременчуга похож. Прям реально я. После программы я ему говорю, поехали ко мне, разыграем жену и детей, — вспоминает Григорьев-Апполонов.

По словам певца, он открыл дверь, а вошел в квартиру его двойник. Теща не поняла, что это розыгрыш, а дети догадались сразу.

— Теща не узнала, бежит мой сын, тормозит и говорит «Вы не папа!», — с улыбкой рассказал артист.

Ведущий программы «Музыкалити» Максим Галкин посмеялся над Григорьевым-Апполоновым, заявив, что «не пахло коньяком», поэтому сын сразу догадался, что перед ним двойник.

Видео передачи опубликовано на YouTube.

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музыкаМаксим Галкиндвойник
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