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В Польше предупредили об угрозе распада Евросоюза
Фото: European Union 2014 / European Parliament

В Польше предупредили об угрозе распада Евросоюза

Виктория Родимкина

В мире

Поведение стран Запада может привести к распаду Европейского союза. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио в четверг, 19 ноября.

Ранее Венгрия заявила, что накладывает вето на бюджет ЕС 2021–2017 годов, как и на допфонд, предназначенный для преодоления последствий пандемии коронавируса. Такое же решение приняла и Польша.

По словам Михала Дворчика, Польша борется не только за соблюдение правил и партнерских соглашений, но и за то, чтобы ЕС далее продолжал существовать.

— Потому что такой способ действий, как предлагают сегодня некоторые страны и, к сожалению, некоторые наши соседи на Западе, приведет раньше или позже к распаду Евросоюза, — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши.

Он отметил, что Европейский союз был создан много лет назад как символ партнерского отношения стран друг к другу. Теперь же часть стран пытается навязать другим свою волю, нарушая договоренности, уточнил Дворчик.

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ЕвросоюзПольшаВенгрия
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