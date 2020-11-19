«Увольте стилиста»: Муцениеце раскритиковали за неудачный образ

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце пришла на церемонию вручения премии «Женщина года» журнала Glamour в свободном черном костюме и белых кроссовках. Фанаты артистки назвали образ неудачным и посоветовали сменить стилиста.

Снимок с церемонии Муцениеце опубликовала в Instagram-аккаунте. Подписчики начали писать актрисе нелестные комментарии.

«Увольте своего стилиста»; «Все время хочу узнать, кто у нее стилист. Какие у нее бывают кошмарные выходы и прикиды»; «Простите, но помада...»; «Очень старит образ», — написали поклонники под фото.

Многие подписчики также отметили, что образ Агаты состарил ее на 10–15 лет. Актрису попросили поработать над образами и не прятать красоту своего тела под несуразными нарядами.

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