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Певица Ирина Дубцова рассказала, за какую песню ей стыдно
Фото: youtube.com/Super

Певица Ирина Дубцова рассказала, за какую песню ей стыдно

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица, поэт и композитор Ирина Дубцова назвала песню, за которую ей стыдно.

— Мне ни за какие мои песни не стыдно, кроме «Как ты там», — со смехом сказала певица.

По ее словам, она была на гастролях после «Фабрики звезд», ей позвонил композитор Игорь Крутой и попросил написать веселую песню в стиле Верки Сердючки. Артистка сообщила, что не умеет писать такие песни, но исполнять может только свои композиции, это ее позиция.

— Я села и написала эту песню. Это единственная песня, за которую мне стыдно, но она нашла своего слушателя, ее поют в караоке, — считает Дубцова.

По ее мнению, она запомнилась людям песней «О нем». По ее словам, это мегахит, который будут помнить.

Видео опубликовано на YouTube-канале Super.

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