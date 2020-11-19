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«Ждут годами»: Ирина Дубцова назвала стоимость своих песен
Фото: youtube.com/Super

«Ждут годами»: Ирина Дубцова назвала стоимость своих песен

Виктория Федотова

Звезды

Исполнительница и автор песен Ирина Дубцова заявила, что одна ее песня стоит десять тысяч евро (чуть больше 900 тысяч рублей).

— На меня огромное количество талантливых и популярных коллег обижается, многие ждут, без лишнего пафоса скажу, годами. Не хочу, не могу, и не буду ставить это на рельсы «написала-продала». Я пишу тогда, когда тот или иной артист должен исполнить ту или иную песню. Мне кажется, у меня очень приличный состав артистов, которые поют мои песни, — заявила Дубцова.

По ее словам, песня стоит десять тысяч евро, но кому-то она может подарить свое произведение.

— Бывали времена, что и полтора миллиона стоила! Потом курс поменялся, и я остановилась на одной цифре, — отметила композитор.

Она не смогла назвать самую лучшую песню, которую она написала. Дубцова сравнила свои песни с детьми, и добавила, что отдельно отмечать какую-то из них не будет.

Видео опубликовано на YouTube-канале Super.

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