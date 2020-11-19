Утечку воздуха не удалось устранить в российском модуле на МКС

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В российском модуле на Международной космической станции (МКС) не смогли устранить утечку воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Во вторник, 17 ноября, экипаж МКС установил заплатку на трещину в российском модуле «Звезда», однако это не позволило прекратить утечку воздуха. В ночь на четверг люк был снова открыт. Один из космонавтов рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в «протекающем» отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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