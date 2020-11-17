Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стала известна предполагаемая дата отправки туристов на МКС
Фото: youtube.com / Роскосмос тв

Стала известна предполагаемая дата отправки туристов на МКС

Виктория Родимкина

Технологии

Россия может отправить первую группу туристов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» 8 декабря 2021 года. Это следует из предварительной программы полетов на МКС на следующий год.

Согласно проекту, 8 декабря следующего года космический корабль «Союз МС-20» с командиром — российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

Имена командира корабля и туристов пока не известны, сообщает РИА Новости.

Контракт на первый групповой полет был подписан в начале прошлого года между «Роскосмосом» и Space Adventures.

Американская компания Space Adventures пока единственная, кто занимается отправкой в космос туристов. С 2001 по 2009 год на «Союзах» по контрактам со Space Adventures на МКС побывали семь туристов. Среди них американец Чарльз Симони.

Читайте также: Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС

туристыМКСкосмос
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте