Стала известна предполагаемая дата отправки туристов на МКС

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Россия может отправить первую группу туристов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» 8 декабря 2021 года. Это следует из предварительной программы полетов на МКС на следующий год.

Согласно проекту, 8 декабря следующего года космический корабль «Союз МС-20» с командиром — российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

Имена командира корабля и туристов пока не известны, сообщает РИА Новости.

Контракт на первый групповой полет был подписан в начале прошлого года между «Роскосмосом» и Space Adventures.

Американская компания Space Adventures пока единственная, кто занимается отправкой в космос туристов. С 2001 по 2009 год на «Союзах» по контрактам со Space Adventures на МКС побывали семь туристов. Среди них американец Чарльз Симони.

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