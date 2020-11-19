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Подозреваемую в нападении на женщину горожанку задержали в Москве
Фото: depositphotos.com

Подозреваемую в нападении на женщину горожанку задержали в Москве

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Люблинская улица, 126 Карта всех событий

Жительница столицы в результате конфликта ранила оппонентку на юго-востоке города. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице в четверг, 19 ноября.

Инцидент произошел возле дома № 126 по Люблинской улице.

— На пульт 02 поступило сообщение о конфликте между двумя женщинами. В ходе ссоры одна из них причинила травмы оппонентке, предположительно, используя нож, — отметили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители задержали подозреваемую, процессуальное решение будет озвучено позднее.

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