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Столичные власти рассказали о состоянии избитого матерью годовалого ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные власти рассказали о состоянии избитого матерью годовалого ребенка

Юлия Захарова

Происшествия

Избитого матерью годовалого малыша после выписки из больницы поместят в учреждение соцзащиты в столице. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

— В СМИ распространяются сообщения об избиении мамой маленького ребенка. Сейчас малыш в больнице, ему оказывается медицинская помощь. После выписки ребенка временно направят в учреждение соцзащиты, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, впоследствии специалисты будут решать вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка, говорится на официальном сайте департамента.

Ранее также стало известно, что в столице арестовали женщину, подозреваемую в убийстве двоих детей. Сообщалось, что тела обнаружил их отец, который вернулся с работы и нашел дома свою 26-летнюю жену, которая находилась в неадекватном состоянии. Сын и дочь не подавали признаков жизни.

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медицинская помощьпострадавший ребенокДепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы
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