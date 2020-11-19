Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей в Москве

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Останкинского районного суда

Останкинский суд в Москве арестовал женщину, которую подозревают в убийстве двух своих детей в квартире на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте ГУ СК России по Москве.

Уточняется, что в ходе допроса обвиняемая признала свою вину и сообщила, что «внезапно решила убить детей, после чего употребила алкогольные напитки». Для проверки ее психического здоровья назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

— Ходатайство следствия о заключении под стражу до 17 января в отношении Джинтураевой Анастасии удовлетворено, — рассказали в суде.

Ранее сообщалось, что тела двоих детей в квартире обнаружил их отец. Мужчина вернулся с работы и нашел дома свою 26-летнюю жену, которая находилась в неадекватном состоянии. Также в квартире на кровати мужчина обнаружил сына Дениса и дочь Ясмин без признаков жизни.

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