Подросток скончался на перемене в архангельской школе

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Ученик средней школы умер на перемене в Архангельске. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Врачам не удалось спасти ребенка. Причиной смерти стала остановка сердца.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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