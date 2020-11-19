Подросток скончался на перемене в архангельской школе
Ученик средней школы умер на перемене в Архангельске. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Врачам не удалось спасти ребенка. Причиной смерти стала остановка сердца.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
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