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Застреливший школьницу житель Иркутской области имел судимость за кражу
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Застреливший школьницу житель Иркутской области имел судимость за кражу

Кирилл Николаев

Происшествия

Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области в четверг, 19 ноября.

Напомним, что 18 ноября возле жилого здания между несовершеннолетним молодым человеком и его сестрой произошел конфликт. В тот момент из дома вышел 22-летний хозяин дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Затем мужчина выстрелил в сторону автомобиля, где находились подростки. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте, а 17-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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