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Нетрезвый мужчина застрелил подростка в Иркутской области
Фото: https://pixabay.com

Нетрезвый мужчина застрелил подростка в Иркутской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

По версии следствия, 18 ноября возле жилого здания между несовершеннолетним молодым человеком и его сестрой произошел конфликт. В тот момент из дома вышел хозяин дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Затем мужчина выстрелил в сторону автомобиля, где находились подростки. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте, а 17-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

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