Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы 2,7 миллиарда долларов. Такие данные были озвучены по итогам круглого стола, посвященного сотрудничеству Москвы и США в сфере экономики и инвестиций. Участие в мероприятии приняли представители правительства Москвы, российского и американского бизнеса.

— Мы наблюдаем системный динамичный рост: за год этот показатель по накопленным иностранным инвестициям увеличился на 34 процента, – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в этом году на семь процентов вырос и объем экспорта Москвы в США. За первые восемь месяцев текущего года из российской столицы в Штаты поставили продукции на полтора миллиарда долларов.

— В Москве много примеров локализации производств американских компаний, — отметил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Он привел в пример различные предприятия в сфере IT, фармацевтической и пищевой индустрии.

Даже в условиях спада в мировой экономике, связанного с пандемией коронавируса, зарубежный бизнес продолжает вкладывать средства в финансовые, страховые, торговые, промышленные и высокотехнологичные компании столицы.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти используют различные формы государственно-частного партнерства, развивают инновационную инфраструктуру, предлагают госзакупки взамен на инвестиции. Иностранным инвесторах доступны также различные преференции — налоговые, финансовые, организационные.

— Мы очень тесно работаем с бизнесом, анализируем обратную связь и предлагаем новые модели взаимодействия, а также вносим изменения в уже существующие механизмы. Так, например, недавно было принято решение о сокращении требований к инвесторам, уменьшен перечень документов для получения компаниями специального статуса, дающего право на меры поддержки, скорректированы требования по расчету плотности застройки территорий индустриальных парков и промкомплексов, — отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Читайте также: Сервис для предпринимателей «Московский инвестор» заработал в столице