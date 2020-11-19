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Глава Дептранса озвучил минимальную зарплату, которую должен получать таксист
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Глава Дептранса озвучил минимальную зарплату, которую должен получать таксист

Юлия Захарова

Город

Водитель такси должен получать зарплату не меньше, чем водитель городского автобуса. Такое мнение в четверг, 19 ноября, выразил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он пояснил, что минимальная сумма составляет около 70 тысяч рублей.

— Мы считаем, что агрегаторы, которые устанавливают низкие, иногда демпинговые тарифы, при этом продолжают взымать достаточно не маленькую комиссию, они должны гарантировать водителям минимальный, но при этом достойный уровень заработной платы, который не должен зависеть от величины комиссий или маркетинговых тарифов, — отметил Ликсутов в рамках VIII Международного евразийского форума такси.

По его словам, данное условие должно регулироваться на уровне федерального законодательства, в настоящее время закон рассматривают депутаты Госдумы. Документ, как считает глава Дептранса, обеспечит повышение удобства и безопасности поездок в такси.

Кроме того, важно решить вопрос о водителях, прибывших из стран Евразийского сообщества.

— Сейчас их водительские права действуют в сервисе такси на территории РФ. Вопрос должен быть урегулирован с МВД, чтобы наши коллеги из полиции могли иметь возможность в онлайн-режиме осуществить проверку на достоверность этих водительских прав, — добавил Ликсутов.

Он заявил, что при обнаружении несоответствий водителей-иностранцев обяжут получать права российского образца, передает ТАСС.

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