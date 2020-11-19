Движение ограничат на юго-востоке Москвы из-за работ на инженерных сетях
Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий
Движение по участку улицы на юго-востоке столицы ограничат из-за проведения работ на инженерных сетях. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.
Как уточняется, водителям будет недоступен участок улицы Шумилова от дома № 2, корпуса 1 до дома № 3. Ограничение будет действовать до 20 декабря круглосуточно.
Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и планировать маршруты с учетом указанных изменений.
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