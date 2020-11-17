Движение ограничат на нескольких улицах ЮВАО и ЦАО Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Верхние Поля, 24 Карта всех событий

В столице ограничат движение введут в двух административных округах города из-за проведения инженерных и строительных работ. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, в период с 25 ноября 2020 года по 25 апреля 2021 года ограничат движение на участках Скрябинского переулка.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Водителям также стоит быть внимательными и при проезде по улице Верхние Поля от дома 24, корпуса 3 до дома 53, корпуса 2. В период с 21 ноября 2020 года по 20 июня 2021 там также круглосуточно ограничат движение транспорта.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Ранее сообщалось, что движение ограничат в центре Москвы из-за работ на инженерных сетях. С 25 по 30 ноября, а также с 8 по 14 декабря движение ограничат по одной полосе в Скрябинском переулке в районе дома 6, строение 3. С 15 по 21 декабря нельзя будет проехать по одной полосе в Скрябинском переулке в районе дома 8.

Читайте также: Водителей предупредили об ограничении движения в двух округах Москвы