Власти объяснили снижение стоимости жизни в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жизнь в столице стала доступнее благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару США и низкой инфляции. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что Москва за год потеряла 20 позиций в рейтинге мировых городов с самым дорогим уровнем жизни. Это делает столицу более привлекательной для граждан из-за рубежа.

— Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost переместилась с 86-го до 106-го места. Основная причина повышения доступности жизни в Москве — это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза, — отметил заммэра.

По его словам, стоимость жизни в Москве примерно в два раза ниже, чем в американском Нью-Йорке. Все эти условия привлекают все больше иностранных специалистов и туристов в российскую столицу, передает РИА Новости.

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