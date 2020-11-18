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Лауреатов World Travel Awards 2020 назовут на онлайн-церемонии в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Лауреатов World Travel Awards 2020 назовут на онлайн-церемонии в Москве

Кирилл Николаев

Туризм

Обладателей премии World Travel Awards 2020 назовут 27 ноября на онлайн-церемонии в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму города Москвы.

По словам заместителя мэра столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в этом году Москва представлена сразу в семи категориях, среди которых «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее культурное направление. Город» и «Лучшее направление фестивального и событийного туризма». Ведущими онлайн-церемонии будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.

— Кроме того, наш город входит в топ-5 рейтинга «100 лучших мегаполисов мира», в котором тоже учитывается туристическая привлекательность, — отметила Наталья Сергунина.

В прошлом году столица завоевала награду в главной номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Москва опередила Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней и Лиссабон.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Ежегодно награда вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

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