Более 40 тысяч люксовых автомобилей отправили на спецстоянки в Москве за год

Фото: «Вечерняя Москва»

Более 40 тысяч люксовых автомобилей отправили на спецстоянки в столице за год. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— За этот год на спецстоянках «Московского паркинга» оказались более 40 тысяч люксовых автомобилей, — отметили в публикации.

Как уточняется, водители оставляли машины на местах для инвалидов, а также парковались на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками.

Чаще всего правила парковки нарушали владельцы Toyota (более 8,5 тысячи раз), Mercedes-Benz (более 8,5 тысячи раз), BMW (7,6 тысячи раз), Lexus (2,1 тысячи раз) и Porsсhe (более тысячи раз).

Власти столицы призвали автовладельцев не оставлять транспортные средства в неположенном месте, чтобы не провоцировать ДТП.

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