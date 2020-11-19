Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 40 тысяч люксовых автомобилей отправили на спецстоянки в Москве за год
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 40 тысяч люксовых автомобилей отправили на спецстоянки в Москве за год

Юлия Захарова

Город

Более 40 тысяч люксовых автомобилей отправили на спецстоянки в столице за год. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— За этот год на спецстоянках «Московского паркинга» оказались более 40 тысяч люксовых автомобилей, — отметили в публикации.

Как уточняется, водители оставляли машины на местах для инвалидов, а также парковались на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками.

Чаще всего правила парковки нарушали владельцы Toyota (более 8,5 тысячи раз), Mercedes-Benz (более 8,5 тысячи раз), BMW (7,6 тысячи раз), Lexus (2,1 тысячи раз) и Porsсhe (более тысячи раз).

Власти столицы призвали автовладельцев не оставлять транспортные средства в неположенном месте, чтобы не провоцировать ДТП.

Читайте также: Глава Дептранса озвучил минимальную зарплату, которую должен получать таксист

транспортнеправильная парковкаспецстоянка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Все мнения
О проекте