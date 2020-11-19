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Задержан москвич, избивший не вернувшего долг знакомого
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Задержан москвич, избивший не вернувшего долг знакомого

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Правоохранители задержали в столице молодого человека, которого подозревают в самоуправстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе УВД России по Юго-Восточному административному округу Москвы.

— В отделение МВД России по району Марьино обратился гражданин, который сообщил, что в квартире на улице Марьинский парк неизвестные избили его знакомого. По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции установлен потерпевший, который был госпитализирован в медицинское учреждение, — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что нападавшие пришли требовать у потерпевшего возврата одолженных ранее денег. Тот уверял, что отдаст средства позднее, однако после этого неизвестные нанесли ему ряд ударов и отобрали мобильный телефон.

Медики оценили причиненный вред здоровью как тяжелый.

Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого и установили, что он одолжил потерпевшему порядка 30 тысяч рублей, а когда тот не смог вернуть деньги в положенный срок, вместе с другом избил его. По данному факту возбуждены уголовные дела, подозреваемого арестовали. Его соучастника разыскивают.

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