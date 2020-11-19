Мужчина обстрелял водителя такси из-за места на парковке в центре Москвы

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Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали жителя столицы, который обстрелял водителя такси в центре города. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Как уточняется, причиной конфликта стало парковочное место. Водитель остался недоволен тем, что таксист припарковался не по правилам в Оружейном переулке.

— На Новослободской улице таксиста догнал этот же автомобиль, водитель которого через открытое окно выстрелил несколько раз, — отметили в МВД.

Водитель такси обратился за медицинской помощью, так как получил ранение в область груди. Также он написал заявление в полицию.

Стрелка задержали, выяснилось, что разрешение на оружие у него имелось. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержанный находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.

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