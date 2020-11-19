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МГУ направит 30 миллионов рублей на поддержку студентов в период пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

МГУ направит 30 миллионов рублей на поддержку студентов в период пандемии

Юлия Захарова

Город

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова направит 30 миллионов рублей на поддержку студентов в период пандемии. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

— Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 миллионов рублей. Соответствующая поддержка была оказана и преподавателям, научным сотрудникам МГУ, — отметил он.

В приказе говорится, что студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые получают государственную социальную стипендию, единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Также ректорат заявил о необходимости подготовить списки контрактников, которым могут компенсировать часть затрат на обучение.

Кроме того, материальную помощь направят студентам из общежитий, которые примут решение вернуться домой на фоне ситуации с пандемией. Тем не менее Садовничий подчеркнул, что молодые люди не обязаны выезжать из общежитий, если у них нет такой возможности, передает РИА Новости.

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