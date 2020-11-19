Джордж Клуни вручил 14 друзьям кейсы с миллионом долларов

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Американский актер Джордж Клуни осчастливил 14 друзей щедрым подарком. В интервью журналу GQ звезда рассказал, как он обналичил 14 миллионов долларов, полученных за съемки оскароносной картины «Гравитация», разложил их по кейсам и пригласил 14 приятелей к себе в гости.

— Я подумал, что все, что у меня есть, — это эти люди. За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали, — разоткровенничался актер.

Семь лет назад Клуни был холост и одинок. В какой-то момент голливудский актер понял, насколько значимы для него близкие люди и друзья. Он признался, что принял решение порадовать их и выразить свою благодарность заветным чемоданчиком с наличными для каждого из 14 счастливчиков.

Во время интервью Клуни вспоминал, как спал у них дома, когда ему было грустно и одиноко, одалживал у них деньги, а они, в свою очередь, выручали его каждый раз. Кроме того, актер добавил, что включил всех этих людей в свое завещание.

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