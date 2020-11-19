Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Джордж Клуни вручил 14 друзьям кейсы с миллионом долларов
Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Джордж Клуни вручил 14 друзьям кейсы с миллионом долларов

Захар Чайченко

Звезды

Американский актер Джордж Клуни осчастливил 14 друзей щедрым подарком. В интервью журналу GQ звезда рассказал, как он обналичил 14 миллионов долларов, полученных за съемки оскароносной картины «Гравитация», разложил их по кейсам и пригласил 14 приятелей к себе в гости.

— Я подумал, что все, что у меня есть, — это эти люди. За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали, — разоткровенничался актер.

Семь лет назад Клуни был холост и одинок. В какой-то момент голливудский актер понял, насколько значимы для него близкие люди и друзья. Он признался, что принял решение порадовать их и выразить свою благодарность заветным чемоданчиком с наличными для каждого из 14 счастливчиков.

Во время интервью Клуни вспоминал, как спал у них дома, когда ему было грустно и одиноко, одалживал у них деньги, а они, в свою очередь, выручали его каждый раз. Кроме того, актер добавил, что включил всех этих людей в свое завещание.

Читайте также: Начался отбор девушек для киносъемок на орбите

актерДжордж Клуниподарок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте