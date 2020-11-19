Начался отбор девушек для киносъемок на орбите

Фото: roscosmos.ru/Олег Кононенко

Роскосмос проводит кастинг на главную женскую роль в фильме, съемки которого пройдут на Международной космической станции.

Кандидаты на роль должны иметь российское гражданство, знать английский язык, быть ростом 150– 180 сантиметров и весить 50–75 килограммов. К участию приглашаются женщины от 25 до 45 лет. Для начала каждой необходимо записать видеомонолог. Авторов лучших работ пригласят на очный кастинг. Комиссия отберет примерно 30 кандидаток, которых будут проверять на соответствие психологическим, физическим и медицинским требованиям. Потом девушек отправят на трехмесячный курс в Школу космонавтов. По итогам учебы определят двух победительниц — исполнительницу главной роли и ее дублершу.

Съемки запланированы на осень 2021 года. Некоторые звезды уже загорелись желанием побывать на орбите. В их числе, например, Зоя Бербер, сыгравшая андроида-полицейского в сериале «Проект «Анна Николаевна». Актриса написала в своем блоге, что подходит по всем параметрам, правда, имеется одно «но».

— Для участия в кастинге необходимо прислать видео, где я должна зачитать письмо Татьяны к Онегину. А мое отношение к ней всегда было неоднозначным, — призналась Бербер.

Рискнул здоровьем

Ради хороших дублей актер Дмитрий Нагиев готов рискнуть своим здоровьем.

Все каскадерские трюки Нагиев старается выполнять сам. Что нередко приводит к различным травмам — то ребро ему сломают, то фингал под глазом поставят. А однажды на съемках фильма в Подмосковье был сильный туман. Во время сцены погони актер оступился, неудачно упал и порвал связки на ноге. Отказываться от работы Дмитрий Нагиев не стал, ограничился перевязкой и продолжил сниматься.

Ихтиандр мог утонуть

Владимир Коренев сыграл Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» 1961 года. Однажды на съемках едва не случилась трагедия.

Актер выполнял множество трюков, в том числе и под водой. В эпизоде, где пойманного Ихтиандра выпускают в море, тяжелая цепь, к которой он был привязан, выскользнула из рук матроса и потянула Коренева ко дну. К счастью, это увидел оператор, который успел на помощь.

Вверх тормашками

В фильме «Проводник» героиня Александры Бортич видит призраков. Актриса призналась, что эта картина стала самой сложной в ее карьере.

Ей приходилось самостоятельно выполнять все трюки — бегать, прыгать, падать, преодолевать препятствия. А однажды она провисела на тросе вниз головой практически весь съемочный день. Бортич рассказала, что к вечеру буквально кричала от боли. Впоследствии режиссер фильма Илья Максимов отметил не только актерский талант девушки, но и ее невероятную выдержку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Вайсберг, астрофизик:

— В идее отправить актеров в космос нет ничего сложного Сейчас подготовка людей к полету является очень упрощенной по сравнению с той, что была 20–30 лет назад. Человек в хорошей физической форме, без хронических заболеваний и проблем с психологическим состоянием вполне может отправится на МКС. И двух-трех месяцев подготовки ему хватит.

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