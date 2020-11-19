«Мне необходим отдых»: вдова Караченцова намерена улететь за границу

/ Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российская актриса Людмила Поргина призналась, что хочет на время покинуть пределы Российской Федерации.

— Слава Богу, что в Турцию и Арабские Эмираты можно вылететь. Я так и сделаю, потому что мне необходим отдых, — заключила актриса, передает «Собеседник».

Напоминаем, что у Поргиной были диагностированы проблемы со здоровьем. Ранее вдове Караченцова врачи установили пластины на пальцах ног, которые актриса по неосторожности сломала во время отдыха в Абу-Даби. Возможность перемещаться звезде вернули столичные медики. Артистка призналась, что все еще ощущает боль, в связи с чем врачи посоветовали ей носить специально предназначенную обувь.

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