«Я сижу и плачу»: вдова Караченцова — о последних годах жизни Джигарханяна

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Армен Джигарханян — это непостижимая глыба и лицедей, с его уходом театр осиротел, как и все мы. Так отреагировала на смерть народного артиста СССР его близкий друг и коллега, актриса Людмила Поргина.

Вдова актера Николая Караченцова призналась в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы», что с Арменом Борисовичем ее объединяет не только творчество, но и много личных воспоминаний:

— Мы многое пережили вместе, были очень хорошими друзьями. Постоянно гуляли и веселились вместе, отмечали юбилеи, играли на одной сцене. Армен, конечно, был невероятным покорителем женских сердец. Он озорник, у которого никогда не сходила улыбка с лица. Он был всегда таким юмористом. В театре, бывало, подойдет к нам — девчонкам-актрисам — ручку поцелует, несколько комплиментов и шуточек отпустит в нашу сторону и пойдет. Мы всегда с Инной Чуриковой умилялись таким его талантам.

Актриса отметила, что, несмотря на слухи о скверном характере Джигарханяна, она никогда не видела его с насупленными бровями или в дурном расположении духа.

— Многие говорили, что у него очень тяжелый характер, но в театре он всегда был добр со всеми, отзывчив и очень обходителен с актерами, — отметила собеседница «ВМ».

Поргина отметила, что их актерская семья до того была дружна с Джигарханяном, что даже на светские мероприятия и юбилеи они отправлялись одной компанией:

— Кажется, что еще вчера мы с ним шутили и веселились на юбилее Максима Дунаевского. Армен был изумительно одет в тот день, все время шутил над Дунаевским, что он еще сопляк по сравнению с нами — ветеранами сцены. И вот это качество его — подтрунивать по-доброму над другими — бесценно.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Поргина также никогда не забудет, когда Джигарханян впервые представил свою новую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую.

— У нас произошла очень смешная история знакомства. Мы тогда приехали с Колей на фестиваль «Улыбнись, Россия!» в Тулу. Там нам Армен и презентовал свою возлюбленную. Коля тогда уже болел, конечно, но когда увидел Цымбалюк-Романовскую, то открыл рот от удивления. На что Армен очень смешно отреагировал, сказав Николаю Петровичу, чтобы он на чужое добро свою пасть не разевал. Прям так и сказал. Вот так он все время хохмил, у него был прекрасный южный юмор, которого очень не хватает.

Поргина уверена, что с уходом таких, как Джигарханян, отечественное театральное искусство начинает увядать:

— Нам не хватает актеров с таким невероятным опытом, которые обладают профессионализмом высокого класса. При виде таких столпов, как Армен, все актеры замирали и умолкали. К сожалению, молодому поколению не у кого теперь учиться, потеряны ориентиры.

Собеседница «ВМ» вспомнила и невероятную страсть Джигарханяна к работе. По ее словам, актер продолжал трудиться, несмотря на возраст и статус:

— Он был невероятным трудоголиком, многие даже называли его рекордсменом по количеству ролей. Помню, шутка даже была: как включишь телевизор — там все время Джигарханян. Но ведь это была не шутка, а правда, потому что он работал не покладая рук.

Вдова Караченцова сказала, что актер никогда не терял оптимизм и старался всех радовать и поддерживать в минуты отчаяния:

— Он пережил страшную трагедию в своей жизни — смерть дочери. В результате у Армена был сердечный приступ. Но даже после всех этих трагических событий он улыбался и старался шутить. Армен Коле все время говорил: я все равно никогда не теряю жажду к жизни, что бы ни происходило. Он отмечал, что его главная цель в жизни — это дарить людям улыбку, надежду и тепло. Именно такая цель должна быть у человека, а тем более — у актера. Он всегда был таким лучезарным, подтянутым и веселым.

Остались у актрисы и воспоминания о последних годах жизни Армена Борисовича:

— Когда он практически остался один после бракоразводного процесса с той самой Цымбалюк-Романовской, у него был сложный период. Тяжело он переживал развод. Я всегда приезжала к нему, обнимала, утешала, жалела. Мне было его так жаль, ведь он как брат нам всем. Конечно, сложно назвать последние годы жизни Армена счастливыми, но в памяти миллионов людей, да и моей, сохранилась его светлая и добрая улыбка. Я прямо сижу и плачу сейчас. Ушел мой брат, мой друг, мой родной… Светлая ему память.

Поргина выразила слова сочувствия всем родным и близким артиста и поблагодарила его за моменты, которые ей посчастливилось пережить с ним.

Напомним, актер и режиссер Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил его официальный представитель и близкий друг Артур Согомонян. По его словам, артист скончался в шесть часов утра 14 ноября. 3 октября актер отметил свое 85-летие. Как выяснилось позже, причиной смерти артиста стало обострение его болезни. Согомонян предположил, что у Джигарханяна могли быть осложнения, связанные с почками.

СПРАВКА «ВМ»

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян сыграл более 200 ролей. Большинство из них стали культовыми, в том числе судья Кригс из киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя» и опасный главарь банды по прозвищу Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя». Артист также известен по ролям в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли» и «Собака на сене». За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.

Ранее по теме:

«Я потрясена»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на смерть Джигарханяна

Стали известны возможные дата и место прощания с Арменом Джигарханяном

Реальный человек Армен Джигарханян