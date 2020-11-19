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Почти 355 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК с начала года
Фото: Анна Быкова

Почти 355 миллионов пассажиров перевезли поезда ЦППК с начала года

Юлия Захарова

Город

Пассажиропоток электричек в пределах Московского транспортного узла составил почти 355 миллионов человек с начала года. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Пассажиропоток всех направлений ЦППК за 10 месяцев составил 354,7 миллиона человек, — отметил перевозчик.

Как уточняется, самым популярным направлением Московской железной дороги (МЖД) стало Ярославское: им воспользовались свыше 70 миллионов человек. На втором месте оказалось Казанское направление (более 58 миллионов пассажиров), тройку лидеров замкнуло Горьковское (почти 46 миллионов).

Представители компании напомнили, что проезд в пригородных поездах возможен только при наличии масок и перчаток, говорится на официальном сайте ЦППК.

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пассажиропотокМЖДЦППК
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