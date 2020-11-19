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Подозреваемого в убийстве предпринимателя арестовали в Подмосковье
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемого в убийстве предпринимателя арестовали в Подмосковье

Юлия Захарова

Происшествия

Подозреваемого в убийстве предпринимателя в Московской области заключили под стражу. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

— По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества, — отметили в ведомстве.

Правоохранители установили, что 1 ноября арестованный с соучастником приобрели арбалет и, пробравшись в баню, где находился бизнесмен, совершили убийство и скрылись. Соучастник Ахмедова был задержан в тот же день, ему предъявили обвинение.

Ахмедов некоторое время скрывался за пределами столичного региона, задержали его в Татарстане 17 ноября. Следователи также установили его причастность к преступлениями против адвоката, у которого он и его сообщники вымогал имущество, удерживая потерпевшего на протяжении нескольких лет. В результате юрист подписал договоры, согласно которым передавал три квартиры в собственность подозреваемым.

Задержанного Ахмедова допросили, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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