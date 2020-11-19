Пользователи Сети обсуждают внешность мамы Веры Брежневой

Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева выложила в Instagram фото 68-летней мамы.

Как пишут «Невские новости», фотографию Тамары Галушки высоко оценили поклонники певицы и отметили, что Вера с годами становится все больше похожа на мать.

Кстати, у самой певицы есть еще три сестры.

Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. Ради Веры Константин развелся с женой. Однако в аккаунте певицы совместные фото с мужем появляются нечасто. Этим летом Веру даже перепутали с супругой президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет «Царьград», турецкое издание Hürriyet по ошибке поставило иллюстрацией к новости о том, что Зеленский с женой заболели коронавирусом, снимок президента с Верой Брежневой.

Недавно пользователи Сети обсуждали еще одну девушку из семьи Веры — ее 19-летнюю дочь Соню. Как пишет «Экономика сегодня», пользователи отмечают, что своей красотой девушка пошла в маму.

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