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Троих нарушителей ПДД со штрафами почти на миллион рублей задержали в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Троих нарушителей ПДД со штрафами почти на миллион рублей задержали в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Троих злостных нарушителей правил дорожного движения задержали в столице. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Как уточняется, совокупная сумма неоплаченных штрафов составила порядка одного миллиона рублей.

— Подразделениями Госавтоинспекции Москвы во взаимодействии с городской службой судебных приставов продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания и взыскания денежных средств в принудительном порядке, — приводит сообщение правоохранителей ТАСС.

Среди задержанных — 32-летний водитель BMW, который неоднократно уклонялся от уплаты штрафов. На его счету почти 340 нарушений на сумму около 550 тысяч рублей. Также был задержан 26-летний водитель Audi со штрафами более чем на 97 тысяч рублей и владелец Volkswagen, задолженность которого равна примерно 350 тысячам рублей.

Автомобилистов призвали помнить о правилах дорожного движения и своевременно оплачивать штрафы.

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задержаниенарушения ПДДГосавтоинспекция
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