Семь ДТП с погибшими и пострадавшими произошли в Московской области за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Семь аварий с погибшими и пострадавшими произошли в Московской области за минувшие сутки, 18 ноября. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в региональном управлении МВД России.

Как уточняется, в результате погиб один человек.

— Всего произошло семь ДТП за 18 ноября, один человек погиб, еще 11 человек пострадали, среди пострадавших — один ребенок, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее жителей региона предупреждали о ледяном дожде, осадках в виде мокрого снега и усилении ветра. Водителям рекомендовали быть аккуратными на дорогах.

Кроме того, москвичей до утра пятницы, 20 ноября, призвали соблюдать осторожность из-за ветра и гололедицы.

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