МЧС призвало москвичей до утра пятницы соблюдать осторожность из-за ветра и гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили об усилении ветра и гололедице до утра пятницы, 20 ноября. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Как уточняется, скорость ветра может достигать 19 метров в секунду.

— МЧС предупреждает: сегодня с 20:00 до 9:00 завтра ожидается усиление ветра с порывами до 14–19 метров в секунду, гололедица, местами сильная, — отметили на официальном сайте ведомства.

Автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю или пересесть на общественный транспорт.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении гололедицы в столице до выходных. Он подчеркнул, что в ближайшие три дня будет идти снег, однако он быстро растает из-за отсутствия заморозков и положительной температуры днем.

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