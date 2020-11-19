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В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придет первая метель
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придет первая метель

Юлия Захарова

Город

Первая метель придет в столицу в воскресенье, 22 ноября. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что к началу новой недели уровень снежного покрова может достигнуть пяти сантиметров.

— В воскресенье прогнозируется снежок, который покроет землю. Меняется циркуляция, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, потому еще и метель будет, — отметил синоптик.

Однако, по его словам, устойчивого снежного покрова придется ждать еще некоторое время, передает ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил о сохранении гололедицы в столице до выходных. Он подчеркнул, что в ближайшие три дня будет идти снег, однако он быстро растает из-за отсутствия заморозков и положительной температуры днем.

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