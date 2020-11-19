Бывшего депутата Одесского горсовета арестовали за контрабанду золотых изделий
Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего депутата Одесского горсовета Олега Маркова, который подозревается в контрабанде золотых изделий. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, данные золотые изделия представляют историческую ценность.
В отношении Маркова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
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