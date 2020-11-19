Мэттью Макконахи заявил, что поборется за место губернатора Техаса

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Голливудский актер Мэттью Макконахи заявил, что в перспективе он может стать губернатором американского штата Техас. Однако Макконахи подчеркнул, что его присутствие на политической арене возможно только с согласия американского народа.

— Я бы сказал так. Политика сейчас кажется мне безнадежным делом. И только когда она переосмыслит свое предназначение, я смогу быть более заинтересован, — рассказал актер в интервью на шоу Хью Хьюитта.

В обсуждении политических партий республиканцев и демократов Макконахи высказал свое мнение, что борьба за власть сбивает многих политиков с их должного курса деятельности. Кроме того, он уверен, что враждующие партии перестали пользоваться доверием друг друга, в связи с чем они обязаны прийти к компромиссу ради блага граждан своей страны.

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