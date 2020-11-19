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Мэттью Макконахи заявил, что поборется за место губернатора Техаса
Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Мэттью Макконахи заявил, что поборется за место губернатора Техаса

Захар Чайченко

Политика

Голливудский актер Мэттью Макконахи заявил, что в перспективе он может стать губернатором американского штата Техас. Однако Макконахи подчеркнул, что его присутствие на политической арене возможно только с согласия американского народа.

— Я бы сказал так. Политика сейчас кажется мне безнадежным делом. И только когда она переосмыслит свое предназначение, я смогу быть более заинтересован, — рассказал актер в интервью на шоу Хью Хьюитта.

В обсуждении политических партий республиканцев и демократов Макконахи высказал свое мнение, что борьба за власть сбивает многих политиков с их должного курса деятельности. Кроме того, он уверен, что враждующие партии перестали пользоваться доверием друг друга, в связи с чем они обязаны прийти к компромиссу ради блага граждан своей страны.

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