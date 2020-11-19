Запретят ли Instagram и Facebook в России: эксперт объяснил необходимость законопроекта об иностранных интернет-платформах

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Полная блокировка иностранных платформ в России маловероятна. Задача законопроекта, внесенного в Госдуму, в том, чтобы обязать компании открыть свои представительства в нашей стране и заставить соблюдать местное законодательство. Об этом «Вечерней Москве» рассказал один из инициаторов проекта Александр Малькевич.

В рамках потенциального нововведения предусматривается не только возможность блокировки зарубежных интернет-платформ, но и замедление их трафика. Такая мера будет применяться, в частности, в случае необоснованного цензурирования отечественных пользователей.

— Законопроект назрел давно как ответная мера на беспредел, происходящий по отношению к российским СМИ и обычным пользователям на всех западных платформах. Сейчас Роскомнадзор ведет себя достаточно активно, пишет претензии, но даже вчера во время круглого стола, когда мы обсуждали старые кейсы, выяснилось, что YouTube журналиста Владимира Соловьева подвергается дискриминации: занижаются продвижения, видео не пускают в тренды. И это на территории нашей страны, где цензура запрещена Конституцией. Мы не можем просто принимать такую ситуацию, потому закон совершенно необходим. Впрочем, я его воспринимаю только как первый шаг, — подчеркнул эксперт.

Малькевич отметил, что многие предлагают другой вариант решения проблемы: не блокировку, а увеличение штрафов для западных соцсетей. Но проблема в том, что штрафы им уже и так назначались, однако ни один так и не был выплачен:

— Это даже не полумера, а не вариант вообще. «Твиттер» не платит штрафы, «Фейсбук» не выплатил даже три тысячи рублей. Выход один: принимать закон по аналогии с немецким, турецким, который защищает пользователей соцсетей и требует открытия представительства в стране, где зарегистрировано значимое количество людей. То есть условный «Фейсбук» должен иметь свое представительство в России во главе с нашим гражданином, а дальше уже спокойно работать, выполнять законодательство, платить налоги, взаимодействовать с отечественными СМИ и властями. Не хотите открывать представительство и соблюдать требования, блокируете пользователей, вводите цензуру — ждите комплекс мер и штрафы.

Популярна, по словам Малькевича, мысль о том, что если российские власти ударят кулаком по столу и примут подобный законопроект, то зарубежные платформы просто уйдут из России. На самом деле такой вариант развития событий крайне маловероятен:

— Россия — большая страна с крайне интересным рынком, поэтому платформам выгоднее соблюсти наши требования. Просто ситуация действительно патовая: тот же «Твиттер», который сейчас замыкает десятку по популярности, является одним из самых главных нарушителей: не платит штрафы, блокирует аккаунты, убирает их из поиска. На все вопросы отвечает игнорированием и хамством. Так почему мы ждем? Нам внушают мысль о том, что мы такие убогие и должны терпеть подобное отношение, но когда в нас плюют, следует отвечать. Давайте просто исключим возможность для таких платформ зарабатывать в России.

На самом деле речь не идет о том, что все зарубежные платформы окажутся закрыты для россиян, что нельзя будет посмотреть видео на «Ютубе» или лайкнуть фотографию в «Инстаграме». Это лишь крайняя мера, до которой, скорее всего, не дойдет, поскольку соцсетям выгоднее соблюсти требования отечественного законодательства, чем уйти с российского рынка:

— Пусть работают, но цивилизованно. Мы просто хотим уважительного к себе отношения, а когда нам рассказывают о том, что мы люди второго сорта и должны терпеть, то это в корне неверно. Заголовки же в СМИ о том, что власти собрались закрыть все иностранные платформы, — еще один показатель того, как перевирается информация, чтобы запугать людей и настроить общественное мнение.

Малькевич заключил, что даже если вдруг встанет вопрос о полной блокировке какого-то ресурса из-за несоблюдения требований российского законодательства, то подобные решения будут тщательно проговариваться и обсуждаться с изучением всех аргументов.

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