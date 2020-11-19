Эксперт рассказал о старых методах банковских мошенников, которые работают до сих пор

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Эксперт в области информационной безопасности Василий Окулесский рассказал, что схема, придуманная мошенниками 10 лет назад, работает на россиянах до сих пор.

Он объяснил, что в прошлом десятилетии на просторах интернета злоумышленники предлагали проверить пользователям Сети, внесена ли их банковская карта в базу данных мошенников. Вводя данные собственной карты, в частности, трехзначный код CVV, после нажатия кнопки «проверить» появлялась информация, что карта уже имеется в их базе. Затем с банковской карты внезапно исчезали все денежные средства, передает агентство «Прайм».

Специалист немало удивился, обнаружив, что данные способы мошенничества существуют до сих пор.

Кроме того, Окулесский привел пример фишингового сайта — мошеннического ресурса, созданного специально для кражи денег или данных банковских карт. Эксперты и банки рекомендуют граждан никому не сообщать секретные данные своих карт, необходимые для осуществления перевода: код из СМС, CVV/CVC-код и так далее.

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