Специалист рассказал, как можно использовать старый телефон

Фото: freepik.com

Заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, что отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не нужно. Устройство может пригодиться в быту: даже при использовании минимума функций у такого телефона существует много вариантов применения.

— Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения\видеоняни. Также гаджет можно переделать под портативный телевизор, — пояснил эксперт.

Он добавил, что старый смартфон можно использовать в качестве пульта для телевизора. Для этого необходимо загрузить на устройство приложение, которое есть у каждого стримингового сервера, привязать к нему свою учетную запись и управлять телевизором, как с обычного пульта.

Еще, по словам Аверина, отслужившее устройство можно использовать в качестве музыкальной колонки или будильника. Для этого достаточно минимального функционала, который есть у каждого телефона.

Специалист посоветовал тем, кто все же решил продать старый смартфон, изучить предварительно интернет-сервисы для подобных услуг, а потом поставить выгодную цену, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт объяснил, как использовать второе пространство смартфона