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Специалист рассказал, как можно использовать старый телефон
Фото: freepik.com

Специалист рассказал, как можно использовать старый телефон

Юлия Курганова

Технологии

Заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, что отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не нужно. Устройство может пригодиться в быту: даже при использовании минимума функций у такого телефона существует много вариантов применения.

— Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения\видеоняни. Также гаджет можно переделать под портативный телевизор, — пояснил эксперт.

Он добавил, что старый смартфон можно использовать в качестве пульта для телевизора. Для этого необходимо загрузить на устройство приложение, которое есть у каждого стримингового сервера, привязать к нему свою учетную запись и управлять телевизором, как с обычного пульта.

Еще, по словам Аверина, отслужившее устройство можно использовать в качестве музыкальной колонки или будильника. Для этого достаточно минимального функционала, который есть у каждого телефона.

Специалист посоветовал тем, кто все же решил продать старый смартфон, изучить предварительно интернет-сервисы для подобных услуг, а потом поставить выгодную цену, передает агентство «Прайм».

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