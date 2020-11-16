Эксперт объяснил, как использовать второе пространство смартфона

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, что такое второе пространство смартфона, каким функционалом оно обладает, а также какие операции можно с ним осуществлять.

Как пояснил эксперт, под вторым пространством понимают еще одну рабочую область в гаджете. Она позволяет хранить различные данные, использовать приложения и другие учетные записи.

Подобная функция удобна, в частности, при необходимости разграничить личное и рабочее пространство в смартфоне.

— Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, а настроив второе пространство, можно не переживать за целостность своих данных, — рассказал Аверин.

Добавить и удалить второе пространство в смартфонах, поддерживающих такую функцию, можно через пункт «Особые возможности» в настройках, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре.

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