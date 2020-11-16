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Эксперт объяснил, как использовать второе пространство смартфона
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил, как использовать второе пространство смартфона

Татьяна Плотникова

Технологии

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, что такое второе пространство смартфона, каким функционалом оно обладает, а также какие операции можно с ним осуществлять.

Как пояснил эксперт, под вторым пространством понимают еще одну рабочую область в гаджете. Она позволяет хранить различные данные, использовать приложения и другие учетные записи.

Подобная функция удобна, в частности, при необходимости разграничить личное и рабочее пространство в смартфоне.

— Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, а настроив второе пространство, можно не переживать за целостность своих данных, — рассказал Аверин.

Добавить и удалить второе пространство в смартфонах, поддерживающих такую функцию, можно через пункт «Особые возможности» в настройках, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре.

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