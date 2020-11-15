Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре

Татьяна Плотникова

Технологии

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков назвал причины, по которым смартфон может внезапно отключиться во время разговора, а также рассказал, что следует предпринять в таких случаях.

По словам специалиста, гаджет может отключиться во время разговора из-за разряженной аккумуляторной батареи. Следует помнить, что с течением времени, по мере эксплуатации смартфона, батарея начинает работать хуже. На морозе она способна полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах заряда.

Еще одна распространенная причина отключения смартфона при разговоре — проблема с программным обеспечением. Если в гаджете установлен софт, имеющий определенные ошибки, спустя определенное время устройство может выйти из строя.

Прерывание связи во время разговора также может быть связано с переходом управления телефоном от одной базовой станции к другой. Зачастую это происходит на границе регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов.

Наконец, не следует исключать механические повреждения, из-за которых могут отходить контакты.

При полном отключении аккумулятора необходимо перезагрузить смартфон. Если прервался разговор, рекомендуется перевести гаджет в авиарежим, затем включить устройство для повторной регистрации в базовой станции.

Если смартфон не загружается после отключения, эксперт советует отнести его в сервисный центр и предоставить поиск причины неполадки специалистам, сообщает агентство «Прайм».

Ранее были названы самые распространенные проблемы с зарядкой смартфонов.

Читайте также: Названы главные риски утечки данных через номер телефона

смартфоныгаджетысовет эксперта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте