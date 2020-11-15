Эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков назвал причины, по которым смартфон может внезапно отключиться во время разговора, а также рассказал, что следует предпринять в таких случаях.
По словам специалиста, гаджет может отключиться во время разговора из-за разряженной аккумуляторной батареи. Следует помнить, что с течением времени, по мере эксплуатации смартфона, батарея начинает работать хуже. На морозе она способна полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах заряда.
Еще одна распространенная причина отключения смартфона при разговоре — проблема с программным обеспечением. Если в гаджете установлен софт, имеющий определенные ошибки, спустя определенное время устройство может выйти из строя.
Прерывание связи во время разговора также может быть связано с переходом управления телефоном от одной базовой станции к другой. Зачастую это происходит на границе регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов.
Наконец, не следует исключать механические повреждения, из-за которых могут отходить контакты.
При полном отключении аккумулятора необходимо перезагрузить смартфон. Если прервался разговор, рекомендуется перевести гаджет в авиарежим, затем включить устройство для повторной регистрации в базовой станции.
Если смартфон не загружается после отключения, эксперт советует отнести его в сервисный центр и предоставить поиск причины неполадки специалистам, сообщает агентство «Прайм».
Ранее были названы самые распространенные проблемы с зарядкой смартфонов.
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