Эксперт объяснил внезапное выключение смартфона при разговоре

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков назвал причины, по которым смартфон может внезапно отключиться во время разговора, а также рассказал, что следует предпринять в таких случаях.

По словам специалиста, гаджет может отключиться во время разговора из-за разряженной аккумуляторной батареи. Следует помнить, что с течением времени, по мере эксплуатации смартфона, батарея начинает работать хуже. На морозе она способна полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах заряда.

Еще одна распространенная причина отключения смартфона при разговоре — проблема с программным обеспечением. Если в гаджете установлен софт, имеющий определенные ошибки, спустя определенное время устройство может выйти из строя.

Прерывание связи во время разговора также может быть связано с переходом управления телефоном от одной базовой станции к другой. Зачастую это происходит на границе регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов.

Наконец, не следует исключать механические повреждения, из-за которых могут отходить контакты.

При полном отключении аккумулятора необходимо перезагрузить смартфон. Если прервался разговор, рекомендуется перевести гаджет в авиарежим, затем включить устройство для повторной регистрации в базовой станции.

Если смартфон не загружается после отключения, эксперт советует отнести его в сервисный центр и предоставить поиск причины неполадки специалистам, сообщает агентство «Прайм».

Ранее были названы самые распространенные проблемы с зарядкой смартфонов.

Читайте также: Названы главные риски утечки данных через номер телефона