Названы главные риски утечки данных через номер телефона

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Номер сотового телефона может открыть мошенникам доступ к значительной части персональных данных, а также сведениям о финансах и имуществе. Об этом предупредил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам специалиста, количество угроз утечки данных постоянно возрастает, поскольку увеличивается число участников и технологий их обработки — в связи с этим контролировать безопасность данных становится все сложнее.

Щельцин отмечает, что у мошенников зачастую имеются сообщники в деловых структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, у которых есть доступ к персональным данным граждан.

— В теории до сих пор известны случаи, когда по номеру телефона возможно определить ФИО владельца ипаспортные данные, указанные при регистрации сим-карты, — рассказал эксперт.

Узнав паспортные данные, в свою очередь, можно выяснить сведения о наличии недвижимости или автомобилей, историю судебных разбирательств, долги по штрафам и налогам, кредитную историю.

Щельцин считает, что снизить такие риски может использование электронного паспорта, однако пока такие в России не используют, рекомендуется менять обычный паспорт каждые три-четыре года.

Кроме того, обезопасить свои данные можно, настроив двухфакторную авторизацию в различных интернет-сервисах и мобильных приложениях, содержащих важные данные о гражданине, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее эксперт раскрыл уловки центров по ремонту смартфонов.

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