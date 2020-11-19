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Пять человек пойдут под суд в Москве по обвинению в вымогательстве
Фото: depositphotos.com

Пять человек пойдут под суд в Москве по обвинению в вымогательстве

Татьяна Плотникова

Происшествия

В Дорогомиловский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве крупной суммы денег с угрозами физической расправы.

По версии следствия, обвиняемые договорились о вымогательстве денег у предпринимателя, который из-за материальных трудностей не смог полностью погасить долг перед их общим знакомым. Под надуманным предлогом обвиняемые встретились с мужчиной у ресторана на западе Москвы, пригрозили оружием и потребовали полтора миллиона рублей.

Затем, считают следователи, обвиняемые вывезли бизнесмена на набережную Москвы-реки и пригрозили утопить мужчину, если тот не передаст им деньги. Угрожая ножом, соучастники забрали машину, на которой потерпевший прибыл на встречу, и скрылись, говорится в материалах дела.

Во время передачи денег злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело. Обвиняемые взяты под стражу, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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