Пять человек пойдут под суд в Москве по обвинению в вымогательстве

Фото: depositphotos.com

В Дорогомиловский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве крупной суммы денег с угрозами физической расправы.

По версии следствия, обвиняемые договорились о вымогательстве денег у предпринимателя, который из-за материальных трудностей не смог полностью погасить долг перед их общим знакомым. Под надуманным предлогом обвиняемые встретились с мужчиной у ресторана на западе Москвы, пригрозили оружием и потребовали полтора миллиона рублей.

Затем, считают следователи, обвиняемые вывезли бизнесмена на набережную Москвы-реки и пригрозили утопить мужчину, если тот не передаст им деньги. Угрожая ножом, соучастники забрали машину, на которой потерпевший прибыл на встречу, и скрылись, говорится в материалах дела.

Во время передачи денег злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело. Обвиняемые взяты под стражу, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Читайте также: Двое обвиняемых в похищении человека предстанут перед судом в Подмосковье