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Объявлен лауреат Букеровской премии 2020 года
Фото: thebookerprizes.com

Объявлен лауреат Букеровской премии 2020 года

Татьяна Плотникова

Литература

Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.

Стюарт удостоился высокой награды за роман «Шагги Бейн». Он посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Писатель отметил, что всегда хотел заниматься литературой и сумел реализовать свою мечту, что изменило его жизнь, сообщается на официальном сайте Букеровской премии.

Напомним, в 2019 году Букеровскую премию получила канадская писательница Маргарет Этвуд, известная по бестселлеру «Рассказ служанки». Награда была присуждена за роман The Testaments («Заветы), в котором описывается случившееся через 15 лет после событий «Рассказа служанки».

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