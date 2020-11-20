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Маша из «Ворониных» показала, как изменилась за время съемок
2.jpg / Фото: instagram.com/maria_iliukhina

Маша из «Ворониных» показала, как изменилась за время съемок

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса и гимнастка Мария Ильюхина, известная по роли Маши в телесериале «Воронины», показала, как изменилась за годы съемок.

Для наглядности девушка опубликовала в своем Instagram коллаж из двух фотографий — детской, когда съемки только начались, и свой нынешний снимок. Публикацию Ильюхина приурочила к своему 17-му дню рождения, который отметила 19 ноября.

Подписчики звезды поздравили ее с праздником и пожелали удачи во всем.

Ранее исполнительницу одной из главных ролей в сериале «Воронины» Екатерину Волкову раскритиковали за откровенные фото после смерти партнера по съемочной площадке, народного артиста России Бориса Клюева.

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