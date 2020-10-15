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«Вы восхитительны»: звезда «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Фото: instagram.com/volkovihome

«Вы восхитительны»: звезда «Ворониных» опубликовала откровенное фото

Юлия Ямпольская

Звезды

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась с подписчиками откровенным снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фотографии актриса запечатлена в белом пиджаке, под которым нет белья. Под постом Волкова призвала представительниц слабого пола не комплексовать из-за маленького бюста. Также она осудила мужчин, которые критикуют внешность женщин.

— Девчонки наверняка часто слышат язвительные оценки своей внешности от пацанов в школе или сети и переживают, а порой и реально вставляют импланты, желая достичь идеала перед тем, кто завтра может сменить хотелку и начать предпочитать азиатский разрез глаз. Вы что, побежите переделывать свой славянский разрез? — задала вопрос актриса.

Она также призвала девушек оставаться собой и любить себя настоящими.

— Становитесь лучшей версией самой себя каждый день, — заключила Волкова.

Поклонники оценили рассуждения артистки и прокомментировали пост.

«Браво каждому вашему слову! И Вы восхитительны, великолепны», «Подписываюсь под каждым словом», «Вы огромная молодец, что подняли и поддержали эту тему», — написали фолловеры.

Ранее Екатерина Волкова опубликовала фото в память о Борисе Клюеве. Она отметила, что до сих пор не верит в смерть актера. По ее словам, она никогда не забудет Клюева, который стал для нее отцом.

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