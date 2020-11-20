Два человека погибли в результате ДТП на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ и автобуса на севере столицы. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Видео: Департамент транспорта Москвы

Уточняется, что инцидент произошел ночью в 01:50 на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Стало известно, что автомобиль ВАЗ, который двигался на летней резине, проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика Трансавтолиз. Тот ехал без пассажиров в парк.

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