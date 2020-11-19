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Водитель легковушки насмерть сбил ребенка в Московской области
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водитель легковушки насмерть сбил ребенка в Московской области

Юлия Захарова

Происшествия

Водитель легкового автомобиля сбил малолетнего ребенка в Московской области, девочка погибла. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в деревне Непецино Коломенского городского округа.

— На территории, прилегающей к местному клубу, водитель автомобиля Kia съехал с дороги и совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая гуляла с мамой. От полученных травм ребенок умер, — отметили правоохранители.

Как уточняется, мать девочки не пострадала. Водитель иномарки остался на месте ДТП, туда прибыли сотрудники полиции. Они установят подробности и обстоятельства случившегося, передает ТАСС.

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