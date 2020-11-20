Россиянин получил 13 лет за попытку передать ЦРУ военные разработки

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Бывший сотрудник российского военно-промышленного комплекса осужден в Брянске за попытку продать ЦРУ документы на новые комплексы оружия российского ВМФ. Об этом сообщили в ФСБ.

Осужденным оказался Юрий Ещенко. Он работал в организации Североморска, связанной с обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Суд установил, что у Ещенко возникла идея продать Америке информацию о разработках российской оборонки, тогда он начал копировать секретную документацию.

Осужденного задержали в Брянской области — на границе Украины и Белоруссии. Ещенко пытался передать информацию США.

— 17 ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (статья 275 УК России) гражданина России Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко приговорен к 13 годам колонии строгого режима, — цитирует ФСБ РИА Новости.

Уточняется, что Ещенко признал вину и раскаялся.

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