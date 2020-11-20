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Садовым товариществам повысили надежность электроснабжения
Фото: Сергей Чванов, «Вечерняя Москва»

Садовым товариществам повысили надежность электроснабжения

Василиса Чернявская 

Город

За счет городского бюджета ряд подмосковных садовых товариществ повысили надежность электроснабжения. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, с начала года прошли масштабные работы по строительству объектов электроснабжения.

Так, СНТ «Взгорье», расположенное в районе деревни Рудины в Ступинском районе Московской области, получило надежное электроснабжение. Здесь проживают 562 человека, многие — круглый год.

К СНТ «Лужки» в Орехово-Зуевском районе Московской области, в котором проживают 692 человека, также проложена сеть электроснабжения. Еще 15 садоводческих некоммерческих товариществ в Солнечногорском районе Подмосковья получат надежные объекты электроснабжения. Их создание включено в Адресную инвестиционную программу столицы.

— Теперь более чем для двух тысяч садоводов электричество станет надежным, круглосуточным, — сказал Жидкин. — Это поможет сохранить в домах тепло, позволит использовать бытовую технику. Уже ведутся работы по подключению и запуску электроснабжения к садоводческим товариществам в этой части Подмосковья.

Помимо повышения надежности электроснабжения за счет московского бюджета идет обустройство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. В частности, завершаются строительно-монтажные работы  подъездной автомобильной дороги от деревни Васьково до союза СНТ «Волково» Ступинского района. Трехкилометровой дорогой смогут воспользоваться 15 СНТ.

Читайте также: Владимир Жидкин: В садовые товарищества москвичей проведено электричество

ТиНАОСНТВладимир Жидкин
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