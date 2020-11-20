Садовым товариществам повысили надежность электроснабжения

Фото: Сергей Чванов, «Вечерняя Москва»

За счет городского бюджета ряд подмосковных садовых товариществ повысили надежность электроснабжения. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, с начала года прошли масштабные работы по строительству объектов электроснабжения.

Так, СНТ «Взгорье», расположенное в районе деревни Рудины в Ступинском районе Московской области, получило надежное электроснабжение. Здесь проживают 562 человека, многие — круглый год.

К СНТ «Лужки» в Орехово-Зуевском районе Московской области, в котором проживают 692 человека, также проложена сеть электроснабжения. Еще 15 садоводческих некоммерческих товариществ в Солнечногорском районе Подмосковья получат надежные объекты электроснабжения. Их создание включено в Адресную инвестиционную программу столицы.

— Теперь более чем для двух тысяч садоводов электричество станет надежным, круглосуточным, — сказал Жидкин. — Это поможет сохранить в домах тепло, позволит использовать бытовую технику. Уже ведутся работы по подключению и запуску электроснабжения к садоводческим товариществам в этой части Подмосковья.

Помимо повышения надежности электроснабжения за счет московского бюджета идет обустройство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. В частности, завершаются строительно-монтажные работы подъездной автомобильной дороги от деревни Васьково до союза СНТ «Волково» Ступинского района. Трехкилометровой дорогой смогут воспользоваться 15 СНТ.

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